Unbekannter gibt sich bei Seniorinnen als TWL- und Vodafone-Mitarbeiter aus

Ludwigshafen.Ein bislang unbekannter Mann hat versucht, gleich zwei Seniorinnen in Ludwigshafen-Süd zu täuschen. Nach Angaben der Polizei klingelte er am Dienstag gegen 20 Uhr zunächst bei einer 72-jährigen Hausbewohnerin und gab sich als TWL-Mitarbeiter aus. Er behauptete, etwas in ihrer Wohnung überprüfen zu müssen. Die 72-Jährige ließ ihn jedoch nicht eintreten und schlug die Tür zu.

Kurze Zeit später klingelte der Unbekannte bei einer 74-Jährigen und gab dieses Mal an, er sei Vodafone-Mitarbeiter. Auch hier ließ sich die Seniorin nicht täuschen. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß, kräftige Statur. Er trug eine helle Oberbekleidung und eine dunkle Hose. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/963 21 22 entgegen.