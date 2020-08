Unbekannter klaut Baumaschinen im Wert von 1500 Euro aus Baucontainer

Mannheim.Ein bislang unbekannter Täter hat aus einem Baucontainer in der Sandhofer Straße im Mannheimer Stadtteil Luzenberg einen Schlagbohrer und eine Stichsäge im Wert von 1500 Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei vom Freitag brach der Unbekannte zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 6.50 Uhr, die Eingangstür am Container auf der Baustelle auf und flüchtete daraufhin mit dem Diebesgut. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/330 10 zu melden.