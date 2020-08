Unbekannter kritzelt Hakenkreuze - Zeugen gesucht

Mannheim.Mehrere Hakenkreuze hat ein unbekannter Täter in der Mosbacher Straße in Käfertal an einen Stromkasten gekritzelt. Wie die Polizei mitteilte, hinterließ der Unbekannte die Schmiererei vermutlich am Montag. Auch in der Osterbruker Straße wurde ein Mülleimer und Sitzbänke mit Hakenkreuzen und "verächtlichen Schriftzügen" verunstaltet, vermeldeten die Beamten.

Zeugen, die verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.