Unbekannter schlägt und tritt 15-Jährigen - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim.Ein 15-Jähriger ist am Samstag gegen 15 Uhr am Bahnhof in Bad Dürkheim im Bereich der Gleise von einer männlichen Person mit grauem T-Shirt geschlagen und getreten worden. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der unbekannte Tärer in Richtung Kurpark. Der Jugendliche trug keine offensichtlichen Verletzungen davon, jedoch ist sein T-Shirt bei der Auseinandersetzung zerrissen worden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06322 9630 oder per E-Mail zu melden.