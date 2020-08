Unbekannter stiehlt aus Mehrfamilienhaus mehrere Tausend Euro Bargeld

Weinheim.Ein bislang unbekannter Täter ist in ein Mehrfamilienhaus im Schlehdornweg in Mannheim eingebrochen und hat mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Einbruch in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Durch das Aufhebeln einer Terrassentür gelangte der Einbrecher in eine Wohnung und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Daraufhin flüchtete der Einbrecher mit dem Diebesgut. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-44 44 zu melden.