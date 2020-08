Unbekannter tritt 38-jähriger Frau grundlos mehrfach in den Bauch

Mannheim.Ein bislang unbekannter Mann hat einer 38-jährige Frau an der Straßenbahnhaltestelle „Dalbergstraße“ im Mannheimer Stadtteil Jungbusch offenbar mehrmals grundlos in den Bauch getreten. Nach Angaben der Polizei vom Freitag ereignete sich der Vorfall am Donnerstag kurz nach 19 Uhr. Anschließend flüchtete der Unbekannte aus der Unterführung. Die Frau erlitt durch die Tritte Prellungen im Bauchbereich und wurde nach notärztlicher Erstversorgung zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Hier wurden keine schwerwiegenden inneren Verletzungen diagnostiziert, sodass Lebensgefahr ausgeschlossen werden konnte. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 40 Jahre alt, schlanke Statur, kurze graue Haare. Er trug graue Arbeitskleidung, möglicherweise mit Farbantragungen. Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/125-80 zu melden.