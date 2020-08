Unbekannter überfällt 48-Jährigen an Straßenbahnhaltestelle

Mannheim.Ein bislang unbekannter Täter hat einen 48-jährigen Mann an der Straßenbahnhaltestelle im Mannheimer Stadtteil Lindenhof überfallen. Laut Polizeiangaben entriss der Unbekannte dem Geschädigten am Dienstag gegen 13.30 Uhr gewaltsam eine Tüte mit Medikamenten, die der 48-Jährige fest in der linken Hand gehalten hatte. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte verletzte sich durch den Überfall leicht an der linken Schulter. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 1,75 Meter groß, schlank, zwischen 20 und 30 Jahre alt. Er trug eine dunkle kurze Hose, ein blau-weiß kariertes Polohemd, einen roten Mund-Nasenschutz, eine graue Kapuze und einen braunen Rucksack. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174-44 44 zu melden.