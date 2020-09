Unbekannter verletzt Mann mit Messer – Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Täter

Heidelberg.Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei aktuell nach einem unbekannten Mann, der am frühen Mittwochnachmittag, kurz vor 13 Uhr, einen andere Mann in der Straße „Kühler Grund“ in Heidelberg-Rohrbach mit einem Messer verletzt haben soll. Wie die Polizei mitteilte, waren die beiden Männer in Streit geraten. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Wie schwer er verletzt ist, war noch unbekannt.

Der Täter flüchtete nach dem Vorfall in Richtung Rohrbach-Markt. Er soll dunkle Kleidung und einen Kapuzenpullover tragen. Zudem habe er einen Rucksack sowie eine Plastiktüte bei sich, so die Polizei. Bei der Fahndung nach dem Unbekannten, die sich von Rohrbach aus über Kirchheim, Boxberg und den Emmertsgrund ausdehnt, ist auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0621/1744444 und der Rufnummer 06221/34180 entgegen.