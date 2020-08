Unbekannter zerkratzt mindestens sechs Autos

Heidelberg.Ein bislang unbekannter Täter hat in Heidelberg-Kirchheim mindestens sechs geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beobachtete eine Anwohnerin am Freitag gegen 20.30 Uhr, wie eine männliche Person in der Albert-Fritz-Straße an geparkten Autos in Richtung der Pleikartsförster Straße vorbeilief und diese mit einem Gegenstand in der Hand zerkratzte. Anschließend bog der Unbekannte nach rechts in die Pleikartsförster Straße in Richtung Sportplatz/Im Hüttenbühl ab. Der Täter ist etwa 30 Jahre alt und trug zur Tatzeit ein T-Shirt, eine Basecap und eine kurze rote Hose. Zeugen sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221/341 80 zu melden.