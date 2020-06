Unfall auf A5: Lkw fährt auf Stauende - Kleintransporter-Fahrer tödlich verletzt

Bruchsal.Bei einem schweren Unfall auf der A5 ist am Dienstagnachmittag der Fahrer eines Kleintransporters ums Leben gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage erklärte, fuhr gegen 14 Uhr auf der A5 zwischen Bruchsal und Kronau, Fahrtrichtung Heidelberg, der Fahrer eines Sattelzugs auf ein Stauende auf. Der vor ihm stehende Kleintransporter wurde durch den Aufprall auf einen weiteren Sattelzug geschoben und zwischen den beiden Lkw eingequetscht.

Der Fahrer des Kleintransporters wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Nach derzeitigem Informationsstand erlitt der Unfallverursacher schwere Verletzungen. Im Einsatz waren neben Polizei und mehreren Rettungswagen auch die Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber.

Bis 16.45 Uhr war die A5 an der Unfallstelle in Richtung Heidelberg voll gesperrt, danach wurde zunächst der linke Fahrstreifen freigegeben. Der Verkehr staute sich auf eine Länge von rund 10 Kilometern. Die Fahrbahnreinigung dauert aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe noch an (Stand: 17.20 Uhr).