St. Leon-Rot.Nach der Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad auf der A5 bei St. Leon-Rot kommt es am Samstag im Baustellenbereich zu erheblichen Stauungen. Das erklärte die Polizei in einer ersten Mitteilung und verwies auf zehn Kilometer Stau in Fahrtrichung Heidelberg. Die Unfallaufnahme ist in Gange. Wie lange die Behinderungen andauern werden, war zunächst unklar.