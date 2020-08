Unfall auf Supermarktparkplatz - Zehnjähriger verletzt

Ludwigshafen.Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochabend in Ludwigshafen ein zehnjähriges Kind leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, befand sich das Kind mit seinem Fahrrad gegen 20 Uhr auf einem Supermarktparkplatz in der Saarlandstraße und stieß mit einem einparkenden Auto zusammen. Der Junge kam daduch zu Fall und verletzte sich leicht, er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankaus gebracht. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit rund 6000 Euro an.