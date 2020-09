Unfall beim Abbiegen - Radfahrer schwer verletzt

Otzberg.Ein Fahrradfahrer ist in Südhessen beim Abbiegen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Autofahrer und der 44 Jahre alte Radfahrer fuhren auf einer Bundesstraße am späten Dienstagnachmittag in Otzberg-Lengfeld in die gleiche Richtung, wie die Polizei mitteilte. Als der 38 Jahre alte Autofahrer den Fahrradfahrer rechts überholen wollte, fuhr der 44-Jährige den Angaben zufolge nach links, um in einen Feldweg einzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Den genauen Unfallhergang sollte ein Gutachter klären.