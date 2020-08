Mannheim.Wegen eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der B 44 (Frankenthaler Straße) in Mannheim, direkt unterhalb der A 6, ist die Straße stadtauswärts derzeit voll gesperrt. Laut Polizeiangaben waren drei Fahrzeuge am Unfall beteiligt. Über den Unfallhergang, das Schadensausmaß sowie über die Anzahl eventueller Verletzter liegen noch keine Erkenntnisse vor.