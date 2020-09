Unfall unter Drogeneinfluss mit 10.000 Euro Sachschaden

Hockenheim.Ein 33-jähriger Opelfahrer hat am Donnerstag in Hockenheim einen Unfall mit einem Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stand der Mann unter Drogeneinfluss.

Der 33-jährige war gegen 19.30 Uhr in einen Kreisverkehr eingefahren und wollte ihn an der Ausfahrt am Südring in Richtung Ringstraße verlassen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, überfuhr die Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Anschließend fuhr er zunächst noch weiter, blieb jedoch rund 100 Meter weiter liegen, da die Ölwanne des Autos aufgerissen war und sich das Motoröl bis dahin auf der Fahrbahn verteilte.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest bestätigte den Verdacht: Offenbar stand er unter dem Einfluss gleich mehrerer verschiedener Drogen. Darüber hinaus wurden im Fahrzeug des 33-Jährigen geringe Mengen Marihuana und LSD aufgefunden und sichergestellt.

Nachdem ihm eine Blutprobe entnommen worden war, wurde er aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in einer Klinik stationär aufgenommen. Das total beschädigte Auto wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim hinsichtlich des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz dauern an.