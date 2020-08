Unfall zwischen Pkw und Kleinbus nach Reifenplatzer auf A81 - sechs Verletzte

Heilbronn.Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Kleinbus auf der Autobahn 81 sind am Sonntag sechs Menschen verletzt worden. Eine Person schwebt in Lebensgefahr, eine andere erlitt schwere Verletzungen, die vier anderen sind leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Wahrscheinlich sei ein Reifenplatzer am Auto die Ursache für den Unfall zwischen den Anschlussstellen Tauberbischofsheim und Gerchsheim gewesen.

Das Auto, in dem fünf Menschen saßen, kam demnach am Nachmittag nach rechts ab und stieß gegen den Kleinbus, in dem zwei Menschen unterwegs waren. Beide Fahrzeuge prallten in die rechte Leitplanke, der Pkw auch noch in die Mittelleitplanke. Die Fahrbahn Richtung Würzburg war wegen Bergungsarbeiten bis zum Nachmittag voll gesperrt.