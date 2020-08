Unfall zwischen Straßenbahn und Pkw geht glimpflich aus

Mannheim.Bei einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto am späten Montagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt hat sich nach ersten Erkenntnissen eine Person verletzt. Laut einer Meldung der Polizei befand sich der Unfallort an der Haltestelle Rathaus im Quadrat E5. Auf Anfrage bei der Polizei sagte ein Sprecherin, dass es sich bei der verletzten Person um einen Fahrzeuginsassen aus dem Pkw handeln soll. Zunächst ging die Behörde von mehreren Verletzten aus, dies korrigierte die Sprecherin.

Wegen des Unfalls wurde die Strecke zwischen den Haltestellen Rathaus und Paradeplatz zwischenzeitlich gesperrt, teilte die RNV via Twitter mit. Die Linien 2, 6 und 6A wurden demnach über den Dalbergtunnel umgeleitet.