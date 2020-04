Uniklinikum Heideberg kehrt stufenweise zu Normalbetrieb zurück

Heidelberg.Zwanzig Prozent weniger stationäre Patienten, die Ambulanzen auf Notbetrieb und verschiebbare Eingriffe abgesagt: Um für die Corona-Pandemie gerüstet zu sein, hat das Universitätsklinikum seit Ende März unter anderem die Hälfte der Intensivbetten freigehalten. Im Duchschnitt würden gleichzeitig 20 bis 30 Covid-19-Patienten betreut worden - was zehn Prozent der Intensivbetten entspricht, zieht Ingo Autenrieth, Leitender Ärztlicher Direktor, eine Zwischenbilanz der Pandemie. "Wir freuen uns, dass wir den Regelbetrieb langsam wieder hochfahren können", fügte er hinzu. Autenrieth ist seit 1. April Chef des Uniklinikums und trat gemeinsam mit der neuen Kaufmännischen Direktorin Katrin Erk ins Unternehmen ein.

Die vergangenen Wochen seien für die Mitarbeiter sehr herausfordernd gewesen, würdigte Pflegedirektor Edgar Reisch den Einsatz. 61 der insgesamt rund 10.000 Mitarbeiter seien an Covid-19 erkrankt gewesen. 25 von ihnen steckten sich im Dienst an, bei 16 Mitarbeitern waren infizierte Patienten die Ursache. "37 Mitarbeiter sind inzwischen genesen und wieder im Dienst", gab Reisch bei der Pressekonferenz am Freitagnachmittag einen aktuellen Stand.

Die schrittweise Rückkehr soll jederzeit mit Blick auf die Infektionszahlen in Heidelberg und der Region verändert werden - etwa, wenn im Herbst eine zweite Infektionswelle über die Region rollen würde. "Wir freuen uns, dass aufgeschobene Operationen zum Wohl unserer Patienten nun langsam wieder durchgeführt werden können", sagte Erk. Im gesamten Klinikumsbereich gilt Schutzmaskenpflicht. Infizierte oder noch nicht getestete Verdachtspatienten werden zu anderen Eingängen gelotst und laufen andere Gänge. Auch die Notversorgung und die Stationen sind streng getrennt. Nachdem bestellte nichtinfizierte Patienten am Eingang ihre Hände desinfiziert und Mundschutz übergestreift sowie das Fiebermessen absolviert haben, müssen sie einen Fragebogen ausfüllen, um sicherzustellen, dass sie keinen Kontakt zum Coronavirus hatten. Erst dann bekommen sie Kontakt zum Arzt oder der medizinischen Fachangestellten.