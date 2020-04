Universitätsmedizin Mannheim sucht ehemalige Corona-Patienten für Blutspende

Mannheim.Der DRK-Blutspendedienst und die Universitätsmedizin Mannheim rufen Personen, die eine Corona-Erkrankung überstanden haben, auf, Blut zu spenden. Das daraus gewonnene Blutplasma soll Covid-19-Patienten im Rahmen einer Studie übertragen werden. Die Wissenschaftler hoffen, dass Schwerkranke von den darin enthaltenen Antikörper profitieren. Wer spenden möchte kann sich unter www.blutspende.de/rkp oder Telefon 0800/1004066 melden.

Hintergrund: Das Universitätsklinikum Mannheim beteiligt sich an einer klinischen Studie zur Plasma-Übertragung. So wurde diese Woche bekannt, dass sich zwei schwerkranke Corona-Patienten in Südkorea nach einer Blutplasma-Übertragung erholt haben. Ähnliche Berichte gibt es aus dem chinesischen Wuhan. In Deutschland wurde nun eine große klinische Studie auf den Weg gebracht, um die Wirksamkeit der Therapie zu untersuchen. Beteiligt ist auch die Universitätsmedizin Mannheim.

Auch wenn die Fallschilderungen vielversprechend klingen, ist der Mannheimer Transfusionsmediziner Harald Klüter, Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin und Immunologie der Universitätsmedizin in Mannheim und des DRK-Blutspendedienstes Baden-Württemberg-Hessen, noch vorsichtig. „Für einen Patienten in kritischem Zustand stellt eine Transfusion auch immer eine Belastung dar“, sagt er. „Deswegen müssen wir klären, ob diese Therapie wirksam ist oder möglicherweise auch schaden kann.“ Dafür aber brauche es eine gewisse Zahl an Patienten.

Um die Behandlung möglichst bald bei Corona-Infizierten in Mannheim anzuwenden, sucht der DRK-Blutspendedienst nun „dringend“, wie Klüter betont, nach Menschen, die „die Krankheit bekanntermaßen überwunden haben“.

Durch ein beschleunigtes Verfahren könnte das Plasma dann schon bald eingesetzt werden. Normalerweise dürfen Spender erst vier Wochen nach einer Erkrankung ihr Blut zur Verfügung stellen. Außerdem wird Blutplasma in Deutschland vier Monate gefroren gelagert. Damit soll ausgeschlossen werden, dass die Spender zum Zeitpunkt der Blutentnahme zum Beispiel mit Hepatitis- oder HI-Viren infiziert waren und Empfänger anstecken könnten.

Im Rahmen der Studie werden diese strengen Regeln nun aufgeweicht, aber gleichzeitig zusätzliche Tests eingeführt. So dürfen bei Spendern bei zwei Rachenabstrichen im Abstand von einer Woche keine Viren mehr nachweisbar sein. Und das Plasma muss nur noch drei Wochen gelagert werden. Klüter hofft darauf, dass dieser Zeitraum noch verkürzt wird. „Das Restrisiko, sich zu infizieren, ist sehr gering, da jede Blutspende getestet wird“, sagt der Experte. Das findet er angesichts der Lebensgefahr, in der schwerkranke Corona-Patienten schweben, vertretbar. Im Idealfall könnten die ersten Personen bereits in knapp zwei Wochen mit Blutplasma behandelt werden, hofft Klüter. „Wir müssen jetzt nur noch genügend Spender finden.“