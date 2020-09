Unkraut mit Abflammgerät vernichtet – 82-Jähriger steckt Schuppen in Brand

Landau.Ein 82 Jahre alter Mann hat in Landau bei Gartenarbeiten am Samstagmittag einen Schuppen in Brand gesteckt. Grund dafür war nach Polizeiangaben, dass er Unkraut mit einem Abflammgerät vernichten wollte. Dabei sei es zum Funkenflug gekommen. Der Mann hielt das Feuer mit seinem Gartenschlauch in Zaum. Die Feuerwehr löschte die Flammen endgültig. Der Schuppen sowie darin befindliche Geräte wurden beschädigt. Die Polizei schätzte die Schadenshöhe auf rund 500 Euro ein.