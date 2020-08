Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

Ludwigshafen.Ein 33-jähriger Mann ist am Montagmorgen in Ludwigshafen unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten Beamte den Mann gegen 8 Uhr in der Westendstraße, ein Urintest ergab, dass der 33-Jährige Amphetamine und THC konsumiert hatte. Zudem stellte die Streife fest, dass der Scooter eine Maximalgeschwindigkeit von 30 km/h erreichen kann und somit als Kraftfahrzeug zugelassen und versichert sein müsste. Eine entsprechende Fahrerlaubnis für den E-Scooter konnte der Mann nicht vorweisen. Gegen ihn wird nun ermittelt.