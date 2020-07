Unterschriftenaktion für Bücherei in Ilvesheim

Ilvesheim."Mit einem guten Buch gibt es kein schlechtes Wetter", "Bildung rechnet sich nicht, aber zahlt sich aus" oder "Lesen ist ein grenzenloses Abenteuer der Kindheit". Das steht auf den Plakaten der Eltern und Kinder geschrieben, die sich am Donnerstagabend vor das Feuerwehrgerätehaus in Ilvesheim gestellt haben.

Ihr Anliegen: der Erhalt der Gemeindebücherei in Ilvesheim. Die Einrichtung, derzeit in der ehemaligen Kirche in der Ortsmitte untergebracht, beschäftigt derzeit eine Mitarbeiterin. Sie verlässt die Bibliothek allerdings im August. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar.

Bürgermeister ist beeindruckt

Der Gemeinderat hat an diesem Abend seine Sitzung im Feuerwehrgerätehaus. Die Unterstützer haben Bürgermeister Andreas Metz und dem Ortsparlament etwas mitgebracht. Eine Mappe mit 957 Unterschriften übergeben sie Metz während der Sitzung. "Wir hoffen, dass dies dem Gemeinderat die Entscheidungsfindung etwas erleichtert", sagt Jan Ostrowski, Mitbegründer der Initiative. Der Bürgermeister, positiv beeindruckt von dem bürgerschaftlichen Engagement, sagt: "Wir, also der Freundeskreis und die Verwaltung, hatten bereits in der vergangenen Woche ein konstruktives Gespräch."

Der Bürgermeister wies noch einmal auf die wegen der Corona-Pandemie schwierige Haushaltslage hin: "Ich glaube, es ist daher verständlich, wenn erst einmal die Haushaltsberatungen abgewartet werden, bevor eine Entscheidung fällt." Die knapp 1000 Unterschriften seien aber definitiv "ein Pfund auf der richtigen Seite der Waage".

Letzte Mitarbeiterin geht im August

Es ist nicht das erste Mal, dass das Thema Bibliothek in Ilvesheim aufkommt. Ende des vergangenen Jahres hat sich der Freundeskreis gegründet. In mehreren Treffen forderten seine Mitglieder, dass die nun frei werdende Stelle in der Bibliothek neu besetzt wird. Die noch verbleibende Mitarbeiterin Regina Weibel hatte Anfang des Jahres - mit Frist bis August - gekündigt.

Im Frühjahr stand im Gemeinderat ein Antrag der Grünen zur Abstimmung, der zunächst ebenfalls eine baldmögliche Neueinstellung forderte. Dieser wurde vom Gremium aber mehrheitlich vertagt. Die Haushaltslage sei wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie zu unsicher, so der Tenor in der damaligen Sitzung. Der Freundeskreis startete dann - vor wenigen Wochen - eine Unterschriftenaktion. Die Liste lag in verschiedenen Geschäften aus. Nach Angaben der Freundeskreis-Mitglieder kamen nun 957 Unterschriften zusammen.