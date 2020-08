Veranstaltungsreihe „Bundestag open air“ geht weiter

Mannheim.Der Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel (CDU) verlängert seine Veranstaltungsreihe „Bundestag open air“, die eine offene Aussprache mit Bürgern ermöglichen soll. Start ist am Dienstag, 25. August, in Friedrichsfeld (Hugenottenplatz). Weiter geht es in Neuostheim (Mittwoch, 26. August, Böcklinplatz), auf dem Lindenhof (Donnerstag, 27. August, Meeräckerplatz), in der Oststadt (Mittwoch, 2. September, Unterer Luisenpark gegenüber Nationaltheater) und in Feudenheim (Donnerstag, 3. September, Marktplatz). Beginn ist 19 Uhr, Dauer etwa zwei Stunden, ohne Anmeldung. Bei Kommen und Gehen wird um Tragen von Mundschutz gebeten.