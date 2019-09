Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events von Freitag, 6. September, bis Sonntag, 8. September.

Freitag, 6. September

Adler empfangen polnischen Meister

Die Adler Mannheim haben im Rückspiel in der Champions Hockey League am Freitag, 6. September, den polnischen Meister GKS Tychy zu Gast. Los geht’s in der Mannheimer SAP Arena um 19.30 Uhr. Im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufendem.

Dürkheimer Wurstmarkt beginnt

Weit über 600 000 Besucher werden auch in diesem Jahr wieder zum bunten Jahrmarkt-Trubel auf dem Festplatz erwartet: Der 603. Dürkheimer Wurstmarkt startet am Freitag, 6. September, 17 Uhr. An diesem Wochenende wird bis Sonntag, 8. September, gefeiert. Weiter geht die große Sause am nächsten Wochenende, und zwar vom 13. bis 16. September. Infos zu Programm und Anreise gibt es hier.

Bauernmarkt im Herzogenriedpark

Einem Schafscherer über die Schulter schauen oder leckere selbstgemachte Marmelade: Auf dem Churpfälzer Handwerker- und Bauernmarkt im Mannheimer Herzogenriedpark gibt es auch in diesem Jahr wieder viel zu entdecken. Die Stände sind von Freitag, 6. September, bis Sonntag, 8. September, zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet. Weitere Infos gibt es hier.

Staatsphilharmonie startet in Jubiläumsspielzeit

Mit Livemusik zum Stummfilm „City Lights“ von Charly Chaplin startet die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in ihre Jubiläumsspielzeit. Es ist das erste von vier Konzerten der Reihe „Modern Times“. Los geht’s am Freitag, 6. September, um 19.30 Uhr im Pfalzbau Ludwigshafen. Weitere Infos - auch zu den noch folgenden Konzerten - gibt es hier.

Hans Söllner im Capitol

Bart, Gitarre, wissender Blick: Hans Söllner hat sich in den vergangenen Jahren den Ruf erspielt, als bayerischer Sänger und Songwriter wirklich etwas zu sagen zu haben. Am Freitag, 6. September, tritt er ab 20 Uhr solo im Mannheimer Capitol auf. Weitere Infos gibt es hier.

Samstag, 7. September

Cassandra Steen und Lotte bei Mannheimer Schlossfest

Am Samstag, 7. September, feiert die Uni Mannheim im und rund ums Schloss das große Wissenschafts- und Kulturfest. Einige Programmpunkte beginnen bereits nachmittags um 15 Uhr. Höhepunkt sind der Auftritt der Band Lotte um 21 Uhr, das große Feuerwerk um 22 Uhr und das Konzert von Sängerin Cassandra Steen um 22.15 Uhr auf der Schlossbühne im Ehrenhof. Weitere Infos zu den zahlreichen Programmpunkten gibt es hier.

Adler zelebrieren Meisterschaft

Adler-Fans bekommen noch heute eine Gänsehaut: Als die Adler Mannheim vergangene Saison Meister wurden, sind genau 73:37 Minuten gespielt. Kein Wunder, dass die Adler ihrem Meisterfilm den Titel „73:37 – Moment der Entscheidung“ gegeben haben. Gezeigt wird der Film am Samstag, 7. September, in der Mannheimer SAP Arena. Einlass ist um 17 Uhr. Weitere Infos – auch zu unserer Verlosung – gibt es hier.

Saisoneröffnung mit Batch Gueye

In dieser Woche gastiert Batch Gueye, Sänger und Tänzer aus dem Senegal, für Konzerte und Workshops im Heidelberger Karlstorbahnhof. Er eröffnet am Samstag, 7. September, ab 19.30 Uhr, die Saison nach der Sommerpause. Weitere Infos hier.

Kultrocker aus Köln zu Gast

Die Kölschrock-Legenden um Sänger Jürgen Zeltinger machen am Samstag, 7. September, 20 Uhr, im Café Central in Weinheim Station. Im Gepäck haben die Mundart-Rocker ihr aktuelles Album „Krank“. Weitere Infos – auch zu Karten – gibt es hier.

Sonntag, 8. September

Tag des offenen Denkmals

Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, sind auch Mannheimer Denkmäler für Besucher geöffnet. Die Mannheimer Sternwarte kann beispielsweise bis spät in die Nacht besucht werden, und auch die Bauhaus-Villa in Feudenheim öffnet ihre Türe für Gäste. Infos zu Öffnungszeiten und weiteren Programmpunkten gibt es in unserem Bericht.

Adler spielen gegen Vienna Capitals

Die Adler Mannheim empfangen am Sonntag, 8. September, in der Champions Hockey League den österreichischen Vizemeister Vienna Capitals. Anpfiff ist um 16 Uhr in der Mannheimer SAP Arena. Im Morgenweb halten wir Sie auf dem Laufenden.

Schwarzer Humor im Rosengarten

Schauspieler, Drehbuchautor und Monty-Python-Legende John Cleese tritt am Sonntag, 8. September, 19.30 Uhr, im Mannheimer Rosengarten auf – der Titel seines Programms: „Last Time To See Before I Die“. Weitere Infos gibt es hier.