Veranstaltungstipps für Mannheim und die Region

Rhein-Neckar.Das Wochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nicht wissen, was Sie in den kommenden Tagen unternehmen wollen, finden Sie hier Veranstaltungstipps aus den Städten Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen und der Region. Ob Konzerte oder Sport, Veranstaltungen im Freien oder im Nachtleben – hier gibt's eine Vorschau auf unterschiedliche Events.

Donnerstag, 31.Oktober

Helloween in der Region

Wer sich fröhlich gruseln will, findet dazu rund um Halloween am Donnerstag, 31. Oktober, in der Region reichlich Gelegenheit. Einen Überbllick der Helloween-Veranstaltungen finden Sie im Artikel.

Enjoy Jazz: Lokale Helden und Insel-Hoffnungen

In dieser Woche prägen Gäste aus Großbritannien und heimische Größen das Programm - am Donnerstag spielen Emma-Jean Thackray’s Walrus in der Alten Feuerwache. Weitere Programmpunkte der Jazz-Reihe im Artikel.

Freitag , 1. November

Samstag, 2. November

Waldhof empfängt Unterhaching

Der SV Waldhof spielt ab 14 Uhr gegen Unterhaching im heimischen Carl-Benz-Stadion. Wir halten Sie im Morgenweb auf dem Laufenden. Hintergründe, Bilder und Videos im Dossier.

Sonntag, 3. November

Verkaufsoffener Sonntag in Ludwigshafen

Zu einem entspannten Stadt- und Einkaufsbummel lädt der verkaufsoffene Sonntag am 3. November in Ludwigshafen ein. Weitere Infos. finden Sie hier.

Benjamin Brittens Oper „Peter Grimes“ feiert Premiere am NTM

Die Oper Peter Grimes“ von Benjamin Brittens feiert Premiere am Nationaltheater Mannheim. Weitere Infos.

Junges Theater Heidelberg zeigt Carlo Collodis Geschichte „Pinocchio“

Was macht einen guten Menschen aus? Dieser Frage geht das Theater und Orchester Heidelberg am Sonntag, 3. November, um 15 Uhr in der Premiere seines neuen Stücks „Pinocchio“ nach. Mehr erfahren Sie im Artikel.

Montag

Dienstag