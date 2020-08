Verbreitet wolkig bei bis zu 21 Grad

Rhein-Neckar.Das Wetter in Mannheim und der Region präsentiert sich am Sonntag eher von seiner herbstlichen Seite. Nach einem grauen Morgen bleiben die Wolkenbänder auch im Verlauf des Vormittags am Himmel haften. Die Sonne kann sich immer nur zwischendurch kurz Aufmerksamkeit verschaffen. Bei zeitweise kräftigen Brisen werden Tageshöchstwerte von nur noch 21 Grad erreicht. Auch zu Schauern kann es im Bereich des Nachmittags und Abends kommen.

Weitere Vorhersagen für Mannheim und die Region: https://www.morgenweb.de/wetter