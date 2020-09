Verdacht des Raubs - Aufmerksame Zeugin verständigt Polizei

Heidelberg.Eine aufmerksame Zeugin hat am Montag gegen 23 Uhr in der Heidelberger Brückenstraße beobachtet, wie ein 22-jähriger Mann nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung den Rucksack seines 23-jährigen Kontrahenten entwendete. Der Täter flüchtete daraufhin und versteckte sich in einem nahegelegenen Gebüsch. Hierbei wurde er allerdings von weiteren Zeugen beobachtet, weshalb er letztendlich festgenommen werden konnte. Den gestohlenen Rucksack hatte er noch bei sich. Die Ermittlungen dauern an.