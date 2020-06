Verfahren gegen Hufschmied eingestellt

Heidelberg.Das Heidelberger Amtsgericht hat das Verfahren gegen einen Hufschmied eingestellt, der einem Pferd beim Beschlagen mit einem Hammer auf den Rücken geschlagen haben soll. Das Pferd sei sehr nervös gewesen und er habe Angst gehabt, durch einen Tritt verletzt zu werden, räumte der Schmied aus dem Rhein-Neckar-Kreis das Geschehen im Groben ein.

Er bestritt aber, das Tier gezielt und mit Wucht mit dem Hammer malträtiert zu haben. Vielmehr habe er beide Hände gegen den seitlichen Pferderücken gestoßen, um die Stute wegzudrücken. Den Hammer habe er dabei in der einen Faust gehalten. Der Stiel sei abgebrochen, weil er schon zuvor angerissen gewesen sei und mit einem Klebeband notdürftig geflickt gewesen sei.

Die Pferdebesitzerinnen erzählten dem Richter eine andere Geschichte: Die ersten drei Hufe seien bereits problemlos neu beschlagen gewesen. An der rechten Hinterhand habe das 1,73 Meter große Pferd einen ausheilenden Sehnenschaden gehabt und daher sei ihm das Abknicken nicht angenehm gewesen. „Die Stute hat den Huf mehrfach absetzen wollen und ich habe dann dem Schmied das Signal dazu gegeben. Erst als er hinter dem Pferd weg war, habe ich den Huf losgelassen“, erzählt eine der Frauen im Saal des Heidelberger Justizzentrums. „Da ist er an die Seite gegangen, hat den Hammer genommen und in den Bereich der Nieren geschlagen.“

Der erfahrene Schmied, der nach Angaben seines Verteidigers 30 Jahre lang unter anderem für renommierte Sportställe arbeitet, ist bislang nicht durch ähnliches Verhalten aufgefallen. Er musste sich wegen des Vorwurfs eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten. Einen Bußgeldbescheid in Höhe von 1000 Euro hatte er abgelehnt, die folgenden Behandlungskosten von Tierarzt und Tierheilpraktikerin aber beglichen. (miro)