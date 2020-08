Verkehrskontrolle eskaliert - Frau attackiert Polizisten

Ludwigshafen.Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstagnachmittag in Ludwigshafen ist ein Polizist leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten gegen 15.10 Uhr in der Hubertusstraße eine Frau kontrollieren, die sich nicht an die Gurtpflicht hielt. Hierbei verhielt sich die 27-Jährige unkooperativ und hielt sich trotz mehrfacher Ermahnung nicht an den vorgebenen Sicherheitsabstand. Sie näherte sich den Beamten immer weiter an und wurde daher von einem der beiden festgehalten. Daraufhin schlug die Frau auf einen Polizisten ein und verletzte diesen leicht. Anschließend beruhigte sich die 27-Jährige wieder, sodass die Kontrolle fortgesetzt werden konnte.