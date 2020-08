Verkehrsunfall auf A6 Richtung Kaiserslautern – Teilsperrung dauert an

Grünstadt.Aufgrund eines Verkehrsunfalls auf der A6 in Höhe der Anschlussstelle Grünstadt in Fahrtrichtung Kaiserslautern ist am Freitag gegen 15 Uhr die Straße vollgesperrt worden. Laut Polizeiangaben hatte ein 31-jähriger Pkw-Fahrer aus Ludwigshafen an seinem Fahrzeug einen 750 Kilogramm schweren Anhänger befestigt. In Höhe der Anschlussstelle Grünstadt löste sich der Anhänger vermutlich wegen nicht korrekter Befestigung und schlitterte über die komplette Fahrbahn. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Bad Dürkheim konnte dem Anhänger zwar noch ausweichen, kollidierte jedoch daraufhin mit der Leitplanke. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Richtungsfahrbahn Kaiserslautern war anschließend für etwa 30 Minuten vollgesperrt. Da sich noch einige Trümmerteile auf der Fahrbahn befinden, dauert die Teilsperrung noch an. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 6000 bis 7000 Euro.