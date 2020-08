Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Neustadt.Vermutlich aufgrund Sekundenschlafes hat eine 52-Jährige auf der B 39 in Neustadt an der Weinstraße die Kontrolle über ihr Auto verloren. Nach Angaben der Polizei kam die Frau am Mittwochvormittag nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender Autofahrer konnte in letzter Sekunde ausweichen, eine Kollision jedoch nicht gänzlich verhindern. Er kam mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird mit etwa 4000 Euro angegeben. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.