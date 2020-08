Neustadt.Ein Pkw ist am Donnerstagnachmittag in Neustadt an der Weinstraße aus Unachtsamkeit einem Fahrschulauto hinten aufgefahren. Nach Angaben der Polizei würgte ein 17-Jähriger seinen Motor ab, was der hinter dem Fahrschulauto befindliche Autofahrer nicht rechtzeitig bemerkte. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fahrlehrer Nacken- und Kopfschmerzen. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich.