Verkehrsunfall zwischen Roller und Sprinter

Ludwigshafen.Ein Rollerfahrer ist am Freitagnachmittag mit einem Mercedes-Sprinter kollidiert. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der Rheinstraße, als der 25-Rollerfahrer an dem Wagen vorbeifahren wollte. Ob der 27-jährige Fahrer des Transporters, der mehrfach Fahrbahnrand anhielt, zum Wiedereinordnen den Blinker betätigt hatte, ist strittig. Zeugen des Verkehrsunfalls werden daher von den Beamten gebeten, sich unter der Nummer 0621/9632222 zu melden.