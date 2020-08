Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Bobenheim-Roxheim.Bei einem Verkehrsunfall am Samstagmorgen auf einem Supermarktparkplatz in Bobenheim-Roxheim ist an einem geparkten Auto ein Sachschaden von 1.000 Euro verursacht worden. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete der Unfallfahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Unfall ereignete sich im Zeitraum von 8.55 und 9.35 Uhr im vorderen, mittleren Bereich des Parkplatzes. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06233 3130 oder unter der Telefonnummer 06237 934100 zu melden. Auch per E-Mail werden Hinweise entgegengenommen.