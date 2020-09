Verletzter Radfahrer nach Unfall - Zeugen gesucht

Ludwigshafen.Ein Radfahrer ist am Sonntagnachmittag in Ludwigshafen aufgrund eines rücksichtslosen Autofahrers leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 61-Jährige gegen 16.45 Uhr auf der Neustadter Straße unterwegs, als ein schwarzer Pkw dicht an ihm vorbeigefahren sei und ihn beim Einscheren geschnitten hätte. Der Mann wollte ausweichen und stürzte dabei. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den am Boden liegenden Radfahrer zu kümmern. Dieser wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06235/495-0 oder per Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de an zu melden.