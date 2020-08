Odenwald.Die Suche nach der 85 Jahre alten Seniorin, die seit Montagabend (17.) gegen 18 Uhr aus einem Seniorenheim in Affolterbach abgängig war, konnte eingestellt werden. Die Frau wurde am Dienstagnachmittag (18.) nach umfangreichen Suchmaßnahmen zwar geschwächt, aber wohlbehalten im Waldgebiet bei Olfen aufgefunden. Die 85-Jährige wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.