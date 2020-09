Vermisster Schwimmer im Rhein: Keine Hoffnung mehr auf Überleben

Eich/ Worms.Ein beim Schwimmen im Rhein untergegangener Mann wird weiter vermisst. Wie ein Sprecher der Polizei in Worms am Montagmorgen sagte, ist keine größere Suchaktion mehr geplant. Die Retter haben seinen Worten zufolge keine Hoffnung mehr, den Mann noch lebend zu finden. Am Sonntag hatten sie noch intensiv nach dem 20-Jährigen gesucht.

Er war zusammen mit drei anderen Männern auf rheinland-pfälzischer Seite bei Eich in Rheinhessen in der Rhein gegangen. Dabei war er untergegangen und verschwunden. Polizei und DLRG haben wiederholt davor gewarnt, in Flüssen und speziell im Rhein zu schwimmen, weil selbst gute Schwimmer dort schnell in Gefahr geraten könnten.