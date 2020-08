Vermutlicher Steinwurf auf Autobahn - Zeugen gesucht

Hockenheim.Unbekannte haben am Donnerstagnachmittag bei Hockenheim vermutlich einen Stein auf die A 6 geworfen und dabei ein Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 37-Jährige gegen 14 Uhr mit ihrem Skoda auf der linken Fahrspur der Autobahn in Richtung Heilbronn, als es unter der Continental-Brücke in Höhe des Motordroms Hockenheim einen Schlag auf ihre Windschutzscheibe gab. Die Scheibe sprang daraufhin, weshalb eine Weiterfahrt nicht möglich war. Die Polizei geht davon aus, dass die Beschädigung auf einen von der Brücke geworfenen Stein zurückzuführen ist. Das Fahrzeug musste anschließend abgeschleppt werden, die Fahrerin blieb unverletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06227/35826-0 zu melden.