Vier Jahre und drei Monate Haft nach Missbrauch

Heidelberg.Die 68 Taten sollen sich zwischen 2015 und 2017 in Räumen der privaten Bildungseinrichtung ereignet haben, aber auch bei Freizeiten im In- und Ausland: Ein pädophiler Pädagoge ist am Vormittag von der Jugendkammer des Heidelberger Landgerichts wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen zu vier Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die drei Nebenkläger waren zur Tatzeit 14 bis 16 Jahre alt gewesen sein und hatten die Übergriffe im Januar 2015 angezeigt. Der 43-jährige Angeklagte räumte die Vorwürfe umfassend ein und entschuldigte sich in der Hauptverhandlung, die bis zur Urteilsbegründung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, bei den jungen Männern. Der Mann war bereits 1997 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden wegen des sexuellen Missbrauchs von Jungen. Ein damals auferlegtes Berufsverbot ignorierte er und gründete wenig später das private Bildungsinstitut, das zunächst Nachhilfe anbot und sich später auf die umfassende Förderung von Hochbegabten spezialisierte.

Das Gericht beurteilte die Beziehung des Angeklagten zu den Schülern als weit über ein reines Lehrer-Schüler-Verhältnis hinausgehend. Besonders in den mehrtägigen Freizeiten habe er sich auch etwa um das Benehmen bei Tisch gekümmert und außerdem etwa bei der Suche nach Praktikumsplätzen oder der Entwicklung von beruflichen Perspektiven geholfen. Er sei eine absolute Autoritätsperson gewesen, wird das Abhängigkeitsverhältnis charakterisiert. miro