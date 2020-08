Vier Verletzte nach Unfall auf Parkplatz

Hemsbach.Bei einem Unfall auf einem Autobahnparkplatz sind am späten Sonntagabend vier Menschen teilweise schwer verletzt worden. Ein 47 Jahre alter Mann war kurz vor 23 Uhr bei Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis) mit seinem Wagen von der Autobahn auf einen Parkplatz gefahren, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort sei er mit einem bereits stehenden Auto zusammengestoßen. Der 47-Jährige und die drei Insassen im anderen Wagen wurden teils schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens war zunächst unbekannt, die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.