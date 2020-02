Viernheim: Brand in Erdgeschosswohnung- Drei Leichtverletzte

Viernheim.Bei einem Wohnungsbrand in Viernheim sind am Mittwochmorgen drei Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wurde das Feuer gegen 6.20 Uhr der Rettungsdienstelle gemeldet. In dem dreistöckigen Gebäude in der Straße „Am Königsacker“ stellten die Einsatzkräfte den Brand in einer Wohnung im Erdgeschoss fest. Sechs Personen wurden mit einer Drehleiter aus dem zweiten Obergeschoss gerettet. Drei Bewohner kamen mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach ersten Erkenntnissen soll der Brand in der Küche der Erdgeschosswohnung ausgebrochen sein. Die Wohnung ist derzeit nicht bewohnbar.