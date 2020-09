Virtueller Bürgermeistergipfel mit Partner- und Freundschaftsstädten zu Folgen der Pandemie

Mannheim.Die Stadt Mannheim will in einem virtuellen Bürgermeistergipfel mit den Partner- und Freundschaftsstädten Mannheims sowie internationalen Fachexperten über die Stadt in Zeiten nach Corona diskutieren. Wie die Stadt Mannheim am Mittwoch mitteilte, stehen beim virtuellen Gipfel am Mittwoch, 9. September, 13 bis 15 Uhr, die Auswirkungen der Pandemie und die Frage, welche Schlussfolgerungen gezogen werden und wie die Städte die Folgen am besten bewältigen können, im Fokus. Ziel der Online-Konferenz sei die Verabschiedung einer gemeinsamen Erklärung, die sich mit der Zukunft der Vereinten Nationen und der Rolle der internationalen Städtediplomatie befasse, heißt es weiter in der Mitteilung der Stadt Mannheim. Damit beteilige man sich an der UN-Initiative zum weltweiten Gedankenaustausch anlässlich des 75. Jubiläums der Vereinten Nationen.

Die Konferenz ist offen für alle interessierten Bürger der Stadt Mannheim sowie der internationalen Partnerstädte. Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung bis zum 7. September unter https://veranstaltungen.mannheim.de/mayors-summit notwendig.