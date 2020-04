Virtuelles Weinfest mit mehr als 2700 Besuchern

Mannheim/Landau..Mehr als 2700 "Besucher" haben sich am Freitagabend zum ersten virtuellen Weinfest in der Pfalz eigenfunden. Auf ihrem Youtube-Kanal unterhielten ab 19 Uhr Mitglieder des Vereins Südpfalz e.V. ihre Gäste mit weinfesttypischen Szenen. Winzer zeigten, wie man eine Pfälzer Schorle maßgerecht "zubereitet", zwei Köche präsentierten ihr bestes Rezept für Sauburger und das Duo "Pälzer Buwe" spielte das Palzlied von den "Anonyme Giddarischde". Alles wie immer quasi. Nicht mal der Wein fehlte vor den Bildschirmen. 1000 Pakete hatten die Veranstalter im Vorfeld an die Mitfeiernden verschickt, die sich in einem Chat bereits ab 18 Uhr auf dem Kanal des Vereins eingefunden hatten.

"Ich riech' die Lewwerworscht so gern", gab ein Besucher zum Besten, ein anderer gab an, jetzt mal aufs Klo zu müssen - nach so viel Schorle. Sascha Kleinophorst, Sänger der beliebten Combo Saftwerk, stimmte schließlich die Deutschrock-Hymne "Das Kompliment" von Sportfreunde Stiller an. Alle waren zufrieden, auch wenn das virtuelle Fest bereits nach 40 Minuten vorbei war. Der passende Kommentar eines virtuellen Besuchers: "Ich will noch net häm."