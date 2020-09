„Vitale Innenstädte 2020“ – Stadt beteiligt sich an bundesweiter Passantenbefragung

Mannheim.Die Stadt Mannheim beteiligt sich dieses Jahr erneut an der bundesweiten Passantenbefragung „Vitale Innenstädte 2020“. Die Interviews finden im Zeitraum von Donnerstag, 17. September, bis Samstag, 17. Oktober, immer donnerstags und samstags in der Zeit von 10 bis 20 Uhr in der Fußgängerzone statt. Die Interviewstandorte sind auf den Planken in Höhe P6/O6 und P3/O3 sowie in der Breiten Straße in Höhe F1/Q1. Jedes Interview ist freiwillig, anonym und rechtlich gesichert.

Die Antworten liefern dem Fachbereich für Wirtschafts- und Strukturförderung wichtige Informationen über die Wahrnehmung des Einkaufsstandortes Mannheim hinsichtlich Angebot, Attraktivität, Erreichbarkeit, Corona Effekte und Relevanz digitaler Kommunikationskanäle.

Die Befragung findet deutschlandweit statt, sodass ein Vergleich der wichtigen Einkaufsstädte möglich ist. Die Ergebnisse werden Strukturförderung zu Beginn des Jahres 2021 präsentiert.