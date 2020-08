Volkshochschule wieder geöffnet

Ludwigshafen.Die Volkshochschule im Bürgerhof ist wieder für den Publikumsverkehr geöffnet. Die Anmeldung und die Sprachberatung sind montags und dienstags von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Mittwochs von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr ist eine telefonische Anmeldung möglich. Am Eingang werden Kontaktdaten der Besucher erhoben, um die Kontaktnachverfolgung sicherzustellen. Im Gebäude herrscht Maskenpflicht, in den Kursen kann am Sitzplatz die Maske abgelegt werden.