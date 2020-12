Mühlhausen.Am Donnerstagmorgen ist es auf der B 39 an der Einmündung K 4271 in Richtung Tairnbach zu einem schweren Unfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, waren an diesem zwei Fahrzeuge beteiligt. Über das Ausmaß sowie den Unfallhergang liegen noch keine Informationen vor. Die B 39 ist derzeit voll gesperrt.