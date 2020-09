Von der Fahrbahn abgekommen und mehrfach überschlagen - Fahrer leicht verletzt

Neustadt.Ein Autofahrer hat am Montagmorgen vermutlich aus Unachtsamkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und sich mehrfach im angrenzenden Acker überschlagen. Nach Angaben der Polizei befuhr der 31-Jährige gegen 8 Uhr die B 39 in Fahrtrichtung Speyer als sich in Höhe des Neustadter Ortsbezirkes Geinsheim der Unfall ereignete. Durch die Erschütterungen erlitt der Fahrer, der sich alleine in seinem Pkw befand, leichte Verletzungen. Er wurde zur medizinischen Betreuung in ein Krankenhaus gebracht.