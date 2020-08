Von der Fahrbahn abgekommen und Straßenbahnsignalanlage beschädigt

Heidelberg.Ein 22-jähriger Mann ist am Montag im Heidelberger Stadtteil Rohrbach von der Straße abgekommen und hat dabei eine Straßenbahnsignalanlage beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 13 Uhr auf der B 535 unterwegs und wollte auf die B 3 in Richtung Heidelberg wechseln. Dabei kam er von der Fahrbahn ab, rutsche mit seinem Pkw in die Leitplanke und streifte hierbei eine Lichtzeichenanlage der Straßenbahn. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste abgeschleppt werden, der 22-Jährige blieb unverletzt. Den Schaden an der Leitplanke schätzt die Polizei auf rund 3000 Euro, den an der Lichtzeichenanlage auf rund 1000 Euro.