Von Sattelschlepper herunterfallende Gurte beschädigen drei Fahrzeuge

Mannheim.Ein Sattelauflieger verlor am Mittwoch gegen 14.45 Uhr auf der B38a fünf Spanngurte. Drei nachfolgende Autofahrer erkannten die Hindernisse auf der Fahrbahn zu spät und überfuhren diese, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Hierbei wurden an allen drei Fahrzeugen die Reifen beschädigt, weshalb diese abgeschleppt werden mussten. Der Fahrer des LKWs konnte ausfindig gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens 450 EUR.