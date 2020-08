Hessen.In Hessen wird es vorerst keine Verschärfung der Corona-Beschränkungen geben. Der hessische Stufenplan funktioniere, sagte Ministerpräsident Volker Bouffier am Donnerstag nach einer Schalte der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (beide CDU). Der Regierungschef mahnte jedoch, die Bevölkerung dürfe nicht leichtsinnig werden, da die Corona-Infektionen in der Summe bundesweit und auch in Hessen ansteigen.